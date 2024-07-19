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Zelikman
YouTube-канал Домашний майнинг рассказал о возгорании на домашней ферме
Невзирая на мизерные доходы майнинга на видеокартах, шахтёры продолжают добывать криптовалюту, рискуя при этом попасть в неприятную ситуацию

  Согласно последним сообщениям от различных майнинг-блогеров, добыча криптовалют на графических ускорителях в последнее время является "неблагодарным" занятием. Прибыльность даже самых энергоэффективных видеоускорителей от Nvidia, включая продвинутую RTX 4090, оставляет желать лучшего, со скрипом покрывая расходы на электроэнергию.

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  Однако, это не значит что абсолютно все майнеры отказались от такого рода деятельности. Хотя немалая часть начала плавный переход от видеокарт к специализированному оборудованию, в виде различных Asic-устройств, есть часть шахтёров, приверженных графическим ускорителям.

  Один из представителей майнинг-сообщества, автор YouTube-канала "Домашний майнинг", рассказал, как в связи некими непредвиденными обстоятельствами, владелец небольшой криптофермы чуть не остался без своего "предприятия". Речь идёт не только о дорогостоящем оборудовании, но и о целой квартире.


  Криптодобытчик разместил на своём балконе 4 майнинг-рига со специализированными видеокартами Nvidia CMP 50HX. Судя по всему, это был опытный пользователь, уже не первый год занимающийся своим делом. Однако, когда он оставил окно на балконе открытым, пошёл сильный дождь и капли воды начали падать на оборудование. В результате, 2 из 4 майнерских материнских плат вышли из строя, причем одна из них буквально загорелась. По каким-то причинам электрический автомат не отреагировал на короткое замыкание и продолжил подачу электроэнергии.

  К счастью, находившиеся дома хозяева вовремя почувствовали запах гари и вручную отключили электричество в квартире. Учитывая деревянный каркас майнинг-рига, в случае отсутствия хозяев, мог разгореться самый настоящий пожар, с непредсказуемыми последствиями. Однако, владелец крипто-балкона отделался малой кровью. Из строя вышли лишь эти самые две материнские платы, всё остальное оборудование осталось невредимым.

  Это может быть очередным напоминанием того, насколько важно придерживаться техники безопасности и предусматривать подобные нюансы. 

#видеокарты #майнинг #криптовалюта #оборудование #asic-майнеры
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