Сообщается, что это самая мощная установка в Российской Федерации

В областном центре Северной Осетии в рамках Кавказского инвестиционного форума запустили самую мощную станцию для подзарядки электромобилей в Российской Федерации. Об этом заявил глава региона Сергей Меняйло в своем Telegram-канале. По его словам, это событие зафиксировано в Книге Рекордов Российской Федерации. Станция обеспечивает мощность зарядки 450 кВт и способна зарядить электрокар за 15 минут.

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Эта станция установлена рядом с Олимпийским парком, недалеко от военно-грузинской дороги. Место было выбрано властями региона из-за большого потока автотуристов. Согласно словам Сергея Меняйло, количество электромобилей в Северной Осетии растет на 100% ежегодно.

Ранее на Северном Кавказе появились самые высокогорные зарядки в России - несколько станций были установлены на курорте "Эльбрус" на высоте более двух километров над уровнем моря. Планируется, что в течение трех ближайших лет в регионе появится еще 185 дополнительных станций.

По информации, опубликованной еще в январе, в текущем году российские власти планируют удвоить темпы ввода в эксплуатацию мощных зарядок - к 2024 году должно быть запущено около 1500 таких точек. В Москве недавно началась реализация инициативы по расширению сети зарядок: Яндекс и Россети обустраивают трансформаторные подстанции в жилых районах.