Сообщается, что все в данном районе зафиксировано три прилёта

Как сообщалось ранее, в период прошедшей ночи Воздушно-Космические силы Российской Федерации снова нанесли удары высокоточным оружием по военным целям на контролируемой Киевом территории. По данным различных военных источников, прилёты зафиксированы в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины.

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Появилась информация, что российская армия уничтожила объекты в населенном пункте Кременчуг на Полтавщине. Этот город с развитой промышленностью использовался украинскими формированиями в военных целях. И именно на эти объекты были направлены удары российской авиации.

Координатор местного сопротивления Сергей Лебедев сообщил, со ссылкой на своих источников, что удары по Кременчугу были совершены ночью в разные часы. Каждый удар сопровождался мощными взрывами. После второго прилёта последовалa самая громкая детонация.

Первые обстрелы поразили нефтеперерабатывающий завод, который использовался для хранения горюче-смазочных материалов. Также был поражен местный вагоностроительный завод. Известно, что на предприятии производился ремонт военной техники. Третья ракета снова ударила по нефтеперерабатывающему заводу, зафиксирована сильная детонация. В отношении других атак подробностей до сих пор нет.

Следует отметить, что также атакован военный аэродром в Миргороде. Этот объект уже ранее подвергался атакам, но восстанавливался украинцами. Аэродром постоянно подвергается налетам российской авиации, что может быть связано с подготовкой для приема Воздушными силами ВСУ американских истребителей F-16.