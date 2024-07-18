По мнению ведомства, это может помешать выходу данной индустрии из тени

Законопроекты об ужесточении надзора за майнерами и платформами для криптовалют в данный момент рассматриваются в Государственной Думе. Планируется, что депутаты примут решение по этому вопросу на следующей неделе.

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Тем не менее, Министерство финансов выступает решительно против запретительных мер, поскольку они могут помешать выходу рынка криптовалют из тени. Ведомство считает необходимым исключить из законодательного проекта пункт о запрете рекламы вычислительной техники для майнинга, как сообщает агентство "Интерфакс".

По мнению Минфина, граждане страны и различные стартапы индустрии должны получить всю актуальную информацию о майнинге и оборудовании, используемом для этой цели. В отзыве правительства указывается, что запрет может помешать честным майнерам приобрести требующуюся аппаратуру для добычи криптовалют.

Кроме того, Министерство финансов считает, что стоит разрешить продажу криптовалюты, добытой на территории страны и с использованием отечественной инфраструктуры, через криптобиржи. В дальнейшем ведомство отмечает необходимость легализовать процесс продажи добытой криптовалюты в Российской Федерации на зарубежных биржах.

На фоне этого, накануне президент Владимир Путин заявил, что в нехватке электроэнергии виноваты майнеры криптовалют, которые используют огромные мощности в своей деятельности.