Ранее российская армия сумела продавить оборону ВСУ к Константиновки, чем заблокировала поставки оружия и боеприпасов через данный поселок

Военные силы России не прекращают наступление на Угледарском направлении. Под действием российских вооруженных сил украинские формирования вынуждены отступать на нескольких участках линии боевого соприкосновения одновременно. Один из таких районов – посёлок Константиновка, однако, не следует путать с одноименным городом в той же Донецкой Народной Республике.

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Киевская группировка удерживает посёлок Константиновка, поскольку это ключевой пункт снабжения угледарского гарнизона. Через него проходит единственная из всех относительно крупных дорог, контролируемая на данный момент Вооруженными силами Украины и ведущая в Угледар. Российские войска продвинулись на этом направлении за минувшие 24 часа примерно на 300 метров, увеличивая огневой контроль указанной дороги O0532.

Также на этом участке имеется дорога, ведущая к O0532 через поселение Водяное. Потеряв возможность без помех снабжать свой гарнизон в Угледаре через Константиновку, Генеральный штаб ВСУ активизировал поставки оружия и боеприпасов именно через Водяное. Участок дороги отмечен желтым цветом. Дорога узкая, но у украинских войск не так много вариантов для переброски техники, и они стараются использовать этот участок в полной мере.

Для предотвращения этого, российские военные наносят удары по району развилки, одновременно продвигаясь к ней с восточного направления. Также продолжается продвижение северо-восточнее самого Угледара, который охватывается российскими войсками.