Учитывая, что до выборов остались считанные месяцы, демократической партии придётся потрудиться над организацией новой предвыборной кампании

Надежды Джо Байдена на возможное изменение ситуации в предвыборной гонке были разрушены после того, как у него диагностировали Covid-19, в результате чего даже пришлось отменить выступление перед важной латиноамериканской правозащитной организацией.

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Хотя у Байдена симптомы незначительные, диагноз исключает его из предвыборной гонки и вновь привлекает внимание к его здоровью в критический момент, когда он стремится доказать, что опасения по поводу его возраста и остроты ума преувеличены.

Ранее, конгрессмен от Калифорнии и кандидат в сенаторы США от демократической партии Адам Шифф возобновил призывы к Байдену оставить гонку, утверждая, что ему следует передать эстафету. Затем появились сообщения о том, что лидеры большинства в сенате Чак Шумер и меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис предупредили Байдена о риске его участия в выборах.

Байден заверил, что он останется кандидатом от партии и намерен победить, несмотря на предложения лидеров демократической партии. Тем не менее, они оба сотрудничали, чтобы заблокировать виртуальное голосование в июле, закрепившее выдвижение Байдена и положив конец попыткам заменить его на вершине списка.

Опросы показывают, что у демократов есть основания для беспокойства. Почти две трети членов партии призывают Байдена выйти из гонки, и только трое из десяти уверены в его способности в качестве президента.

Одновременно с этим, позиции бывшего лидера Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа продолжают расти. Минувшее покушение сделало его победу на выборах практически неминуемой.