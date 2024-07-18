Компания больше не будет снижать цены, стремясь улучшить свою конкурентоспособность рядом с китайскими брендами.

Автоконцерн BMW прекратил участие в конкуренции по ценам на китайском рынке, сообщает издание Securities Times. Компания перестала предлагать различные программы скидок, а вместо этого начала повышать цены. По словам источников в автосалонах, в ближайшем будущем подобным шагом вослед за BMW последует Mercedes-Benz, в то время как Audi уже начала пересматривать ценовую политику на некоторые модели.

реклама

Отказ от скидок, чтобы привлечь покупателей, связан с убытками, которые понесли официальные дилеры BMW в Китае. В условиях жёсткой конкуренции на рынке, компания решила сконцентрироваться на поддержке партнёров и укреплении бизнеса. В результате цены на всю линейку автомобилей BMW в Китае выросли на 30-50 тысяч юаней - 360-600 тысяч рублей. Ранее, например, скидки на электрический седан BMW i3 доходили до 170 тысяч юаней, однако, продажи это существенно не увеличило.

Источники утверждают, что Mercedes-Benz сейчас продает свои автомобили в Китае с убытком: на каждом проданном экземпляре C-класса компания теряет около 70 тысяч юаней. Поэтому, скорее всего, Мercedes-Вenz последует примеру BMW, и цены могут вырасти в любое время. Что касается Audi, то уже произошло увеличение цен на некоторые модели, и этот процесс будет продолжаться. Эксперты рынка предполагают, что такая стратегия может привести к тому, что немецкие премиум-бренды к 2024 году потеряют до 500 тысяч единиц продаж.

«Ценовые войны» в Китае начались примерно год назад, когда местные производители начали снижать цены в попытке привлечь покупателей на свою сторону. Порой обновленные модели китайских автопроизводителей появляются на рынке по более низкой цене, чем предыдущие версии.