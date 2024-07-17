Обновленная модель Lucid Air позволяет проехать до 8 километров за каждый кВт в час, превосходя своих конкурентов по данному показателю

Компания Lucid Motors представила в США новую линейку высококлассных электромобилей Air следующего модельного года 2025. Обновленный Air оснастили новым аккумулятором, который сделал базовую версию седана, по словам производителя, самой энергоэффективной на рынке. При этом цена автомобиля осталась неизменной.

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Вопреки современным тенденциям, Lucid начала комплектовать Air в базовой версии Pure более компактным аккумулятором - 84 кВт в час вместо прежних 88 кВт в час. Теперь батарею дополнили тепловым насосом, который ранее был доступен только для самых дорогих моделей Air.

Запас хода, по данным стандартов EPA США, остался практически на уровне и составил 676 километров, однако, благодаря более компактному аккумулятору, Lucid заявляет о превосходной эффективности. Согласно американским стандартам, каждый кВт в час позволяет Air проехать до 8 километров, превосходя, например, Tesla Model S и Mercedes-Benz EQS. Полноприводные версии Lucid Air, названные Touring и Grand Touring, способны проехать без подзарядки 653 и 824 километра соответственно.

Помимо улучшений в электронике, премиум седан Lucid Air получил усовершенствованную мультимедийную систему, мощность процессора которой увеличилась втрое, а объем памяти - вдвое. При этом цена Lucid Air остается прежней, начиная с 69,9 тысячи долларов без учета дополнительных сборов.

Также компания напомнила о скором старте массового производства своего крупного кроссовера Gravity, представленного в ноябре прошлого года. Помимо этого, Lucid готовит к дебюту свою третью модель - кроссовер, который станет конкурентом Tesla Model Y.