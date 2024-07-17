По мнению экспертов, огромные вложения в данную технологию могут обернуться кризисом для всей отрасли

Многие компании сейчас активно вкладывают большие суммы денег в разработку и использование искусственного интеллекта, придавая своим продуктам новые функции и возможности этой технологии. Вопрос о том, готовы ли потребители переплачивать за продукты с искусственным интеллектом, был задан на различных англоязычных форумах.

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Результаты опроса показали, что большинство участников опроса - 84% не готовы платить за изделия с искусственным интеллектом больше, чем ранее. Некоторые, которых 9%, не смогли определиться, в то время как лишь 7% ответили, что готовы.

Одной из компаний, активно развивающей сферу искусственного интеллекта, является AMD. Её новые мобильные чипы Strix Point имеют марку Ryzen AI 300 и используют процессор XDNA 2 NPU, который значительно превосходит предыдущее поколение процессоров XDNA. АMD неоднократно упоминает искусственный интеллект в своих публикациях, подчеркивая важность этой технологии. Intel, в свою очередь, готовит к выпуску конкурирующие процессоры для ноутбуков с искусственным интеллектом с кодовым названием Lunar Lake.

Как показывают последние новости, компьютеры с поддержкой искусственного интеллекта, оснащенные процессорами Snapdragon X Elite и Snapdragon X Plus, будут представлены на рынке. Они будут соответствовать стандартам Microsoft Copilot + и способны обрабатывать огромные объемы данных в реальном времени.

Пока что не наблюдается значительного удорожания ноутбуков с искусственным интеллектом, но некоторые эксперты выражают опасения относительно возможности возникновения краткосрочного "бума", который впоследствии может обернуться кризисом для отрасли в целом.