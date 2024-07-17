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Zelikman
Только 7% пользователей оказались готовы переплачивать за аппаратные компоненты с ИИ-функциями
По мнению экспертов, огромные вложения в данную технологию могут обернуться кризисом для всей отрасли

  Многие компании сейчас активно вкладывают большие суммы денег в разработку и использование искусственного интеллекта, придавая своим продуктам новые функции и возможности этой технологии. Вопрос о том, готовы ли потребители переплачивать за продукты с искусственным интеллектом, был задан на различных англоязычных форумах.

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  Результаты опроса показали, что большинство участников опроса - 84% не готовы платить за изделия с искусственным интеллектом больше, чем ранее. Некоторые, которых 9%, не смогли определиться, в то время как лишь 7% ответили, что готовы.

  Одной из компаний, активно развивающей сферу искусственного интеллекта, является AMD. Её новые мобильные чипы Strix Point имеют марку Ryzen AI 300 и используют процессор XDNA 2 NPU, который значительно превосходит предыдущее поколение процессоров XDNA. АMD неоднократно упоминает искусственный интеллект в своих публикациях, подчеркивая важность этой технологии. Intel, в свою очередь, готовит к выпуску конкурирующие процессоры для ноутбуков с искусственным интеллектом с кодовым названием Lunar Lake.

  Как показывают последние новости, компьютеры с поддержкой искусственного интеллекта, оснащенные процессорами Snapdragon X Elite и Snapdragon X Plus, будут представлены на рынке. Они будут соответствовать стандартам Microsoft Copilot + и способны обрабатывать огромные объемы данных в реальном времени.

  Пока что не наблюдается значительного удорожания ноутбуков с искусственным интеллектом, но некоторые эксперты выражают опасения относительно возможности возникновения краткосрочного "бума", который впоследствии может обернуться кризисом для отрасли в целом.

#технологии #процессоры #искусственный интеллект #чипы #железо #адаптеры
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Nvidia Hater
23:19
только умственно отсталые дегроды покупают офисный шлак как ты и орут что то супер
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Nvidia Hater
23:18
тупее всех на этом сайте ты и ev_rus .вы два идиота.этот ползунок и для taa не заблокирован -а не влияет нихера.я б срадостью его пользовал когда native небыло ,а хер там.иди в баню клоун
5 причин собрать игровой ПК на AMD Ryzen 7000 в 2024 году и почему стоит избегать Intel Core i7 и i9
Clamwult
23:17
Тупее тебя я наверное никого не встречал. Вот в общем то пример того какие люди ведутся и покупают амд, а потом становятся фанатами
5 причин собрать игровой ПК на AMD Ryzen 7000 в 2024 году и почему стоит избегать Intel Core i7 и i9
Nvidia Hater
23:15
дебил .катись вон.он не заблокирова но не работает.сука опущеная ты.ты читать обсос умеешь -справа от него написано при маштабировании.у тебя глаза на жопе что ли дегрод ?
5 причин собрать игровой ПК на AMD Ryzen 7000 в 2024 году и почему стоит избегать Intel Core i7 и i9
Clamwult
23:14
Там ползунок есть, он работает, если бы не работал то был бы заблокирован, мля, всё просто катись, сколько можно
5 причин собрать игровой ПК на AMD Ryzen 7000 в 2024 году и почему стоит избегать Intel Core i7 и i9
Nvidia Hater
23:13
нет будет.я проверял у себя и твои фальшивые скрины мне покую.у мен ячто на 0 что на 100 он не влияет.так что не пизди.врубил свое мыло поганое длсс и думает прокатит.
5 причин собрать игровой ПК на AMD Ryzen 7000 в 2024 году и почему стоит избегать Intel Core i7 и i9
Clamwult
23:12
нет, не будет
5 причин собрать игровой ПК на AMD Ryzen 7000 в 2024 году и почему стоит избегать Intel Core i7 и i9
Дамен Мершед
23:12
Я вот в январе gtx 1080 продал за 12к, заменив кулеры и термопасту, взял rtx 3080 за 35к, она близка к rtx 4070, но я остался на 1080р 144гц
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Nvidia Hater
23:12
ты тупорылый декгрод.убавь его на 0 процентов и будет также с аа.ты просто свое ебучее длсс выключил которое шакалит .клоун ебаный.неужели ты думаешь я не проверял этот ползунок..справа от него для ид...
5 причин собрать игровой ПК на AMD Ryzen 7000 в 2024 году и почему стоит избегать Intel Core i7 и i9
Clamwult
23:11
Работает, скрин это прекрасно подтверждает, ты просто слепой и тупой
5 причин собрать игровой ПК на AMD Ryzen 7000 в 2024 году и почему стоит избегать Intel Core i7 и i9
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