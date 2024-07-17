Одновременно с этим, Генеральный штаб ВСУ пытается контратаковать на нескольких участках Харьковской области

На севере от Харьковской области украинские формирования предпринимают атакующие действия, стараясь вытеснить российские войска. Командование Вооруженных сил Украины направляет резервы на этот участок линии боевого соприкосновения, чтобы остановить прогресс российской армии от Липцев до Волчанска.

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ВСУ укрепились на юго-западе Глубокого, используя его для нападения на позиции Вооруженных сил России. Российские военные, в свою очередь, отражают атаки украинских войск. В окрестностях водоема к юго-западу от Старицы подразделениям армии Российской Федерации еще не удалось осуществить продвижение, но они успешно укрепились на северо-востоке посёлка в урочище Дегтяревка.

В городе Волчанске идут интенсивные бои возле Агрегатного завода, где ВС РФ стремятся выбить украинские подразделения из зоны промышленных сооружений. В результате боестолкновений парк имени Горького и часть зданий на южной окраине предприятия перешли под контроль российских сил.

ВСУ предпринимают попытки восстановить разрушенные мосты через реку Волчья для переброски резервов на северный берег, однако, артиллерия и Воздушно-Космические силы интенсивно обстреливают инженерные сооружения и маршруты переправ, не давая Киеву проявить инициативу на поле боя и нанося существенные потери Вооруженным силам Украины среди личного состава и военной техники.