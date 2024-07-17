Одновременно с этим, на предприятиях автопроизводителя будет произведено капитальное обслуживание

Три производственных предприятия корпорации Great Wall, где изготавливают внедорожники под брендом Tank, временно приостановят свою работу до конца июля. По сообщению Cnevpost, причиной этому стала необычно жаркая погода, установившаяся в почти 20 регионах Китая. Заводы будут приостановлены для проведения технического обслуживания.

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Руководство компании стремится убедиться в безопасности производства при высоких температурах и стабильной работе оборудования. Для этой цели три завода будут приостановлены для проведения проверок, технического обслуживания и ремонта, в случае необходимости.

На последней неделе июля остановятся предприятия, где производят модели 300, 400, 500 и 700. В компании уже признали, что это приведет к задержкам в поставках внедорожников и официально извинились за это. Отмечается, что продажи внедорожников Tank в Китае постепенно растут. В июне было продано немного более 26 тысяч машин этой марки, что в два раза больше, чем в июне 2023 года, и на 28% выше, чем в мае.

В начале следующего года в Казахстане начнет работу завод по выпуску автомобилей разных брендов, включая внедорожники Tank. Руководство проекта не исключает возможность экспорта части этих автомобилей, включая Российскую Федерацию.