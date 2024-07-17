Три производственных предприятия корпорации Great Wall, где изготавливают внедорожники под брендом Tank, временно приостановят свою работу до конца июля. По сообщению Cnevpost, причиной этому стала необычно жаркая погода, установившаяся в почти 20 регионах Китая. Заводы будут приостановлены для проведения технического обслуживания.
реклама
Руководство компании стремится убедиться в безопасности производства при высоких температурах и стабильной работе оборудования. Для этой цели три завода будут приостановлены для проведения проверок, технического обслуживания и ремонта, в случае необходимости.
На последней неделе июля остановятся предприятия, где производят модели 300, 400, 500 и 700. В компании уже признали, что это приведет к задержкам в поставках внедорожников и официально извинились за это. Отмечается, что продажи внедорожников Tank в Китае постепенно растут. В июне было продано немного более 26 тысяч машин этой марки, что в два раза больше, чем в июне 2023 года, и на 28% выше, чем в мае.
В начале следующего года в Казахстане начнет работу завод по выпуску автомобилей разных брендов, включая внедорожники Tank. Руководство проекта не исключает возможность экспорта части этих автомобилей, включая Российскую Федерацию.