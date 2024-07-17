Всё чаще украинцу жгут транспортные средства сотрудников ТЦК, однако, периодически по ошибке уничтожаются машины простых военнослужащих

Простые граждане Украины продолжают выражать своё недовольство по поводу произвола, который устроил Зеленский, приняв неправомерный закон об ужесточении мобилизационных мероприятий, что дало возможность военкомам действовать без ограничений. Все чаще появляются новости об уничтоженных автомобилях украинских бойцов, которые путаются с транспортом территориальных центров обороны.

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Сегодняшняя ночь заслуживает особого внимания, так как с 16 на 17 июля было подвергнуто уничтожению примерно десять автомобилей, принадлежащих военнослужащим ВСУ. Ранее было сообщено о том, что только в Одессе, где такие инциденты происходят чаще всего, неизвестные подожгли сразу 5 транспортных средств.

Согласно информации украинских новостных источников, со ссылкой на правоохранительные органы, кроме Одессы транспортные средства украинских военных этой ночью были уничтожены в Ровно, Виннице и Харькове. Аналогичный инцидент произошел также в Днепре.

Таким образом, было заявлено, что во Виннице неизвестные уничтожили машину марки Mitsubishi, принадлежавший солдату украинской армии. Машина полностью сгорела. В Харькове были подожжены 2 автомобиля - Volkswagen и Mitsubishi. Еще 1 Volkswagen был сожжен в Виннице. Все транспортные средства принадлежали украинским военнослужащим и не имели никакого отношения к территориальным центрам комплектации.

Согласно украинским правоохранительным органам, уже начаты уголовные дела по статье о препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины.



