По мнению Владимира Путина, данный вопрос необходимо закрыть в срочном порядке, так как деятельность майнеров напрямую влияет на недостаток электроэнергии в ряде регионов

Ранее парламентарии федерального собрания могут в кратчайшие сроки принять законодательство, которое позволит контролировать деятельность майнеров и операции с криптовалютой. Со слов председателя финансового комитета нижней палаты парламента Анатолия Аксакова, на повестке находятся несколько законопроектов. Правительство выражает поддержку планам федерального собрания по ускоренному принятию указанных нормативных актов.

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Аксаков отметил, что предлагаемое законодательство запрещает использование криптовалюты в качестве платежного средства в Российской Федерации. Для оплаты товаров и услуг допускается использовать только рубль. Однако, на международных рынках применение криптовалюты разрешено, например, при покупке импортных товаров.

По данным ВЦИОМ, в текущем году значительно возрос интерес граждан России к цифровым валютам. 87% опрошенных были знакомы с криптовалютой. Каждый пятый человек может объяснить разницу между криптовалютой и фиатными деньгами. Большая часть информированных о Bitcoin и других виртуальных валютах респондентов находятся в Москве и Санкт-Петербурге. По мнению ВЦИОМ, цифровыми валютами преимущественно интересуются граждане страны до 45 лет, львиная часть из которых получают информацию о них из платформы Telegram.

На фоне этого, Владимир Путин заявил, что часть ответственности за проблемы с нехваткой электроэнергии в ряде областей лежит на майнерах криптовалют. По мнению президента России, увеличение потребления электроэнергии для криптодобычи может привести к недостатку мощности в различных регионах. Эту проблему уже отмечают в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае, считает лидер страны.

Владимир Путин отметил, что этот вопрос крайне важен и может иметь серьезные последствия для заводов, предприятий, коммунальных систем, конкретных городов и поселков. Отсутствие свободной мощности, занимаемой майнинговыми фермами, может привести к перебоям, подчеркнул президент. Вследствие этого могут останавливаться инвестиционные и инфраструктурные проекты. Глава государства призвал к быстрому принятию решений, включая системные и законодательные в рамках федерального закона.