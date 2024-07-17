Согласно источнику, это позволит добиться более высоких частот при рабочих нагрузках

На этой неделе пользователь X(Twitter), известный как Jaykihn, разместил ряд сообщений, в которых поделился внутренней информацией о грядущих процессорах Intel Lunar Lake, Arrow Lake и Panther Lake. Согласно одному из сообщений, Arrow Lake и Panther Lake должны повысить температурный максимум (TJMax) процессоров компании до 105 градусов по шкале Цельсия.

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Это число указывает на максимальную температуру, которую может достичь процессор до того, как система начнет регулировать теплообмен, чтобы избежать необратимых повреждений, которые могут ограничить производительность. Высокий TJMax означает, что процессор может выдерживать большее тепловыделение и, возможно, иметь более высокие рабочие частоты.

Кроме того, Jaykihn предоставил таблицу с подробной информацией о линейке Arrow Lake-s. По ожиданиям, верхней моделью является Core Ultra 9 серии с восемью производительными ядрами, 16 энергоэффективными ядрами и четырьмя ядрами Extreme Efficiency. Среди двух моделей Core Ultra 7 только 12 высокопроизводительных ядер, а наименьшая модель не имеет ядер повышенной эффективности.

На нижнем уровне представлены семиядерные процессоры Ultra 5, каждый из них имеет шесть производительных ядер. Однако, только старшие модели Core Ultra 5 включают все четыре ядра Extreme Efficiency. TDP моделей K составляет 125 Вт, в то время как моделей, отличных от K - 65 Вт, а моделей T - 35 Вт. Названия моделей не указаны на графике, что затрудняет их сопоставление с шестью артикулами Arrow Lake-S, которые утекли ранее в этом месяце.