Данная программа будет действовать следующие 5 лет, и нацелена на подготовку специалистов для своих предприятий на территории страны

Во рамках проекта, который был запущен в штате Аризона при сотрудничестве с группой трудовых организаций и местными колледжами, компания Intel будет обучать сотни новичков в технической сфере в течение следующих пяти лет. Для студентов это отличное предложение; они сразу же становятся сотрудниками Intel и получают сертификат по окончании интенсивной программы длительностью год.

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Intel, вероятно, идет по этому пути, понимая, что традиционные методы найма больше не сработают при отсутствии квалифицированных технических специалистов. Прогнозы в полупроводниковой индустрии показывают, что к 2030 году будет создано около 115 тысяч новых рабочих мест, но 58% из них могут остаться не заполненными, если ничего не изменится. Примерно 40% этих вакансий будут требовать технических специалистов с сертификатами или двухгодичными степенями. Стажировки предлагают прямой путь для заполнения этого пробела, обучая людей ценным навыкам на производстве, наряду с теоретическим обучением. В штате Аризона участники программы изучат основы работы техническими специалистами на производстве, включая работу с инструментами, электротехнику, обращение с химикатами и газами, коммуникативные навыки, решение проблем и критическое мышление.

"Специалисты по технической поддержке отвечают за настройку, обслуживание и производительность сложного оборудования, используемого в производстве полупроводников. На данный момент имеется недостаточное количество кандидатов с такими навыками. Новая программа стажировок от Intel решает эту проблему, предоставляя практическое обучение на заводах компании, расширяя круг специалистов в сфере полупроводников, чтобы удовлетворить будущий спрос на рабочую силу", - отметила директор по персоналу Intel.

Хотя пока что программа запущена только в Аризоне, Intel рассматривает возможность расширить эту инициативу на другие штаты. Компания подчеркивает, что такие инициативы по развитию персонала играют важную роль в создании квалифицированного трудового резерва для обеспечения их предложений "жизненно важной технологии".



