В Бундесвере тщательно разрабатывают сценарий возможного столкновения с Российской Федерацией

Бундесвер разработал конфиденциальный план по передислокации больших воинских формирований к границам Российской Федерации в случае прямого военного столкновения России и Североатлантического Альянса. Об этом пишет издание Newsweek. Публикация отмечает, что документ находится в постоянном процессе совершенствования.

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Представитель оборонного ведомства во вторник подтвердил журналу, что конфиденциальный "оперативный план Германии" не прекращают разрабатывать и улучшать под контролем командования Вооруженных сил страны, указывает издание.

На прошлой неделе стало известно о разработке в Германии секретного плана на случай военного конфликта с РФ. Он предусматривает оперативное перебрасывание примерно 800 тысяч военнослужащих и 200 тысяч единиц бронетехники НАТО к границе с Россией в случае войны.

Важно отметить, что основным транспортным маршрутом, по которому будет происходить переброска войск, станет автомагистраль А2, проходящая от Оберхаузена на западе Германии до берлинской кольцевой дороги.

Однако, немецкие СМИ установили, что существуют опасения в Бундесвере, что во время переброски войск по автомагистрали могут произойти некоторые сложности. Проблемной точкой может оказаться мост Хоэнварте через реку Эльбу к северу от города Магдебург - в случае саботажа или ракетной атаки маршрут A2 будет полностью заблокирован, передавали опасения военного командования ФРГ различные издания.

Кроме переброски больших военных формирований к российским границам, план Германии также предусматривает строительство лагерей для военнопленных на территории страны.