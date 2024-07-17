Акции голландской компании не прекращают падать после введения первых ограничительных мер

Акции компании ASML Holding NV снизились из-за возможного усиления санкций Соединённых Штатов Америки на ее деятельность в Китае, что привело к уменьшению объема заказов голландской фирмы в последнем квартале.

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Администрация Байдена рассматривает возможность применения строгих торговых ограничений в отношении компаний, включая ASML, если они будут продолжать предоставлять Китаю доступ к передовым полупроводниковым технологиям. США сконцентрировались на ASML, обладающей монополией на производство машин для создания передовых полупроводников, чтобы противодействовать китайским успехам в этой области. Акции упали, несмотря на рост заказов на 54% во втором квартале до €5,57 млрд ($6,1 млрд).

Сообщается, что США настаивают на дополнительных ограничениях в отношении ASML из-за геополитических мотивов, а не из-за финансовых показателей компании. Курсы акций ASML упали на 7,7% до 903 евро.

ASML прогнозирует продажи в текущем квартале в диапазоне от 6,7 млрд до 7,3 млрд евро, что ниже ожидаемого уровня. Компания подтвердила предыдущий прогноз по фиксированным продажам в этом году и планирует восстановиться к 2025 году.

Предыдущие шаги США в области чипов, направленные на экспорт ASML в Китай, не повлияли на спрос со стороны этой страны. Половина выручки ASML во втором квартале пришлась на Китай, где продажи выросли на 21%. Пекин активно закупал устаревшие комплекты для производства более зрелых типов полупроводников.