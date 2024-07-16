Сообщается, что данная модель должна будет конкурировать с Tesla Model X

Компания Li Auto, производитель автомобилей из Китая, планирует выпустить новый электромобиль под именем M8. Недавно была опубликована первая фотография автомобиля в легком камуфляже, сделанная шеф-дизайнером компании Беном Баумом.

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В феврале этого года Li Auto анонсировала четыре новых модели, одна из которых уже представлена - это гибридный кроссовер L6. На вторую половину года было запланировано представление трех полностью электрических внедорожников с индексами M. Эти модели должны были стать заменой плагин-гибридам L7, L8 и L9, но на фотографии нового автомобиля не видно ничего общего с L8.

Семейный электромобиль, который будет конкурировать с Tesla Model X, напоминает уменьшенную версию минивэна Li Mega, который появился в продаже в начале весны. Пока нет информации о технических характеристиках.

Компания Li Auto решила отложить запуск M-линейки до следующего года, так как одним из ключевых преимуществ этих электромобилей должна стать быстрая зарядка. Например, Li Mega может зарядиться с 10 до 80 процентов за 10 минут 36 секунд, но для этого нужны соответствующие зарядные станции, а компания сфокусировалась на расширении своей сети зарядных станций, аналогичных Tesla Supercharger.

Также Li Auto планирует выпустить полностью электрическую версию L6 под названием M6. Ожидается, что этот автомобиль будет конкурировать с Tesla Model Y, AiTO M5 и XPeng G6.