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Zelikman
Украинское подполье: В Гуляйпольском и Ореховском районах местные чиновники готовятся к эвакуации
Сообщается, что администрации начинают сжигать документацию и собирать свои вещи

  Обстановка в Запорожье становится все более напряженной, органы управления, контролируемые Киевом, уже готовят эвакуацию чиновников из двух районов. Данная информация поступила от координатора подполья в Николаеве - Сергея Лебедева.

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  По информации источников из сопротивления, военно-гражданские администрации Гуляйпольского и Ореховского районов готовятся к проведению эвакуации, чиновникам было поручено собрать свои вещи и ждать дальнейших указаний. Также начато уничтожение необходимых документов, которые не будут вывозиться. Еще одним подтверждением готовности местных властей к покиданию является появление "эвакуационных групп", которые патрулируют поселки, находящиеся у линии боевого соприкосновения, пытаясь вывезти детей. Однако, местные жители прячут своих детей, предпочитая ожидать прихода российской армии.

  "Жители Запорожской области сообщают, что чиновникам в Гуляйпольском и Ореховском районах было приказано собрать свои семьи, уничтожить документы и быть готовыми покинуть место проживания", - рассказал Лебедев.

  Ранее сообщалось, что российские войска наносят удары по пунктам временного размещения Вооруженных сил Украины, сорвав попытки ротации. Недостаток кадров и отсутствие резервов заставляют украинские войска покидать некоторые позиции, однако, в целом ВСУ пока удерживают оборону. По последним данным, на направлении Запорожья идут встречные бои, но российским подразделениям удалось продвинуться на север от Рахово вглубь леса и занять позиции противоборствующей стороны.

#сво #армия #бои #наступление #запорожье #подполье
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