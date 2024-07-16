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Zelikman
На "Фестивале скорости" зафиксирован новый рекорд в категории серийных автомобилей
Гибридный Czinger 21C, который также допущен для использования общественных дорогах, смог проехать круг за 48,83 секунды

  На YouTube-канале Goodwood Road & Racing было опубликовано видео гонки американского гибридного гиперкара Czinger 21C по стандартному кругу на "Фестивале скорости". Несмотря на некоторые ошибки со стороны водителя, автомобиль с необычной тандемной посадкой в кабине смог установить новый рекорд мероприятия, финишировав на полсекунды быстрее, чем предыдущий рекордсмен Rimac Nevera.

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  Рекорд был установлен в категории серийных автомобилей, разрешенных для использования на общественных дорогах. Czinger 21C проехал круг за 48,83 секунды, в то время как электрокару от Rimac в прошлом году понадобилось 49,32 секунды. На видео, запечатленном во время рекордного круга, видно несколько ошибок водителя Криса Уорда, когда он задевает ограждения трассы и тюки с сеном. Гиперкар даже потерял одно из боковых зеркал по пути к финишу.

  Самым быстрым автомобилем текущего года среди всех участников стал электрический прототип Ford Supervan 4.2, который прошел круг длиной примерно 1,8 километра за 43,98 секунды. Но титул абсолютного рекордсмена с 2022 года принадлежит экстремальному электромобилю McMurtry Speirling, который прошел указанное расстояние всего за 39,08 секунды.

  Судя по видео, в гонке участвовала стандартная модификация Czinger 21C с полным аэродинамическим обвесом, хотя у гиперкара есть версия для достижения максимальной скорости без заднего антиспойлера. Автомобиль комплектуется силовой установкой, состоящей из 2,9-литрового V8 и двух электромоторов, развивающих до 1350 лошадиных сил. Еще один из электромобилей, который мог показать хорошее время, попал в аварию в самом начале "Фестиваля скорости": трековый Lotus Evija X столкнулся сразу после старта.


#автомобили #транспорт #скорость #гиперкары #czinger 21c #фестиваль скорости
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