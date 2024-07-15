Информация, касательно количества поставленных боевых машин, не раскрывается

Накануне российское военное ведомство получило первую партию модернизированных высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ. Поставщиком самолетов стал завод "Сокол" из Нижнего Новгорода, как сообщает информационный отдел объединенной авиационной корпорации.

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Нижегородский авиационный завод передал военным истребители МиГ-31БМ в рамках государственного заказа, официальные масштабы которого не были раскрыты. Отмечается, что все самолеты прошли полный ремонт и модернизацию, а также успешно прошли необходимые наземные и воздушные испытания. Боевые машины были приняты инженерным составом и отправлены на военные базы.

На данный момент времени Российская Федерация не производит новых истребителей МиГ-31, зато "Сокол" из Нижнего Новгорода занимается модернизацией уже имеющихся на остатках самолетов до уровня МиГ-31БМ. В ходе модернизации проходит комплексное заводское обслуживание и ремонт, а также обновление авионики, навигационного оборудования и радиоэлектронных систем, что значительно повышает тактические характеристики. По планам Министерства бороны России, МиГ-31БМ будет оставаться в строю Воздушно-Космических сил до появления нового высотного истребителя, который придет на смену МиГ-31.

В Североатлантическом Альянсе истребитель МиГ-31 прозвали Foxhound, или в переводе"лисья гончая". Он предназначен для перехвата и уничтожения вражеских воздушных целей в любых условиях. Эффективность МиГ-31БМ в два с половиной раза выше, чем у стандартного МиГ-31.