Данное формирование должно будет попытаться прорвать оборону российских сил в районе Волчанска

Подразделения сил "Север" не прекращают держать свои позиции и медленно наступать в Харьковской области. Боестолкновения все еще идут в Волчанске и под Липцами. Руководство ВСУ прекратило попытки прорываться через Волчью и пытается собрать боеспособные отряды из оставшихся украинских военнослужащих на северной стороне Волчанска. Эту информацию передает ряд военных Telegram-каналов.

реклама

В Волчанске протекают интенсивные столкновения на севере города. Украинская сторона пыталась атаковать на востоке, но безрезультатно. Существенные потери во время попыток преодолеть Волчью вынудили руководство ВСУ отказаться от переброски резервных сил через реку. Было принято решение о формировании совместных штурмовых соединений из остатков боеспособных подразделений 71-й отдельной егерской и 57-й бригады мотопехоты. Эти войска будут пытаться прорвать российскую оборону. Одновременно с этим, штурмовые подразделения "Бесстрашных" продолжают двигаться в районе многоэтажек. Прогресс за минувшие сутки не столь велик, но имеется.

У плацдарма на левом берегу Северского Донца пока нет активных боевых действий, за последние 24 часа российские силы отбили только одну атаку украинских войск. В районе Старицы ВСУ также не проявляют особой инициативы. Однако, на Липцевском участке ситуация другая: Вооруженные силы Украины активизировались и трижды предпринимали попытки атаковать российские позиции в районе Глубокое. Есть информация о том, что украинское руководство перебрасывает на этот участок группировки, сформированные из заключенных, с намерением проведения дальнейших штурмов.