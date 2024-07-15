Сообщается, что даже базовая версия машины будет обладать двигателем мощностью 421 лошадиная сила

Известны некоторые характеристики самых доступных вариантов нового электрического кроссовера бренда Zeekr под индексом 7X. По информации портала Autohome, данные о модификациях стали известны благодаря процедурам сертификации в Китае и пока не подтверждены официально. Однако, уже известно, что даже базовая версия 7X будет оснащена двигателем мощностью 421 лошадиная сила.

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Кроссовер 7X от Zeekr был сертифицирован в двух вариантах с одним двигателем. Они отличаются используемыми батареями. В базовой версии установят литий-железо-фосфатную батарею на 75 киловатт-часов от одного из подразделений Geely, а в дорогую версию будет установлен аккумулятор на 100 киловатт-часов от CATL.

Как сообщили официальные источники, самую дорогую версию 7X также оснастят двигателем на задней оси мощностью 421 лошадиная сила, который будет дополнен электромотором на передней оси мощностью 224 лошадиные силы. Такой кроссовер сможет разогнаться до 100 километров в час за менее чем 4 секунды.

В ходе сертификации также стало известно, что 7X будет иметь колесные диски диаметром 19 или 20 дюймов с несколькими вариантами дизайна, пневматическую подвеску, лидар и фаркоп. Кроссовер сможет буксировать до 2 тонн груза при собственном весе от 2298 до 2475 килограммов.

Предполагается, что цена на Zeekr 7X будет составлять от 240 до 350 тысяч юаней, что примерно от 2,87 до 4,2 миллиона рублей, это на 30 тысяч юаней дешевле флагманской модели 001. Продажи должны начаться до конца текущего года, а в 2025 году Zeekr 7X будет официально представлен на европейском рынке. Кроме того, Zeekr планирует выпустить ещё одну электрическую машину для европейского рынка - универсал на базе седана 007, который также появится в 2025 году.