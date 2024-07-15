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Zelikman
Ростех анонсировал усовершенствованную модель УМПК для тяжелых авиабомб ФАБ-3000
Обновлённая версия должна будет позволить выпускать данные боеприпасы на большем расстоянии, снизив риски для бомбардировщиков

  Накануне комментарии по дебютному использованию авиационной бомбы ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции в зоне проведения Специальной Военной Операции были представлены со стороны Ростеха, который заявил о текущей работе над улучшенным модулем с расширенной дальностью полета. Данную информацию раскрыли в пресс-службе государственной корпорации

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  Сообщение от Ростеха утверждает, что в ближайшее время Воздушно-Космические силы России получат на вооружение авиабомбы с обновленным вариантом модуля планирования и коррекции, который способен обеспечить бомбе большее расстояние полета. Это позволит российским военным самолетам атаковать украинскую противовоздушную оборону издалека, без входа или приближения к зоне её действия. Подробности пока неизвестны.

  Глава концерна Сергей Чемезов отметил высокую эффективность неуправляемых бомб и модулей планирования по сравнению с управляемыми боеприпасами аналогичного класса, при этом отметив их низкую стоимость.

  Накануне Министерство обороны Российской Федерации продемонстрировало сброс боеприпаса ФАБ-3000 с УМПК с бомбардировщика Су-34 на пункт временного размещения украинских формирований в зоне действия группировки "Север" в Харьковской области. Власти Киева признали, что российские авиабомбы с УМПК представляют серьезную угрозу, против которой трудно бороться, и вызывают значительные потери.

#сво #техника #армия #оружие #ростех #бомбы #фаб-3000
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