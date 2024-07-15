Компанию поддерживают существенные скидки и акции со стороны местных дилеров

По данным проведенного независимого исследования, поставки смартфонов компании Apple Inc. остались на стабильном уровне в последнем квартале, так как популярность смартфонов продолжает расти на мировом рынке.

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Глобальные поставки смартфонов увеличились на 6,5%, согласно IDC, при этом продажи конечным пользователям выросли на 6%. Акции и скидки, проводимые в рамках китайского шопинг-фестиваля помогли привлечь покупателей на китайский рынок мобильных устройств, где Xiaomi corp. и Huawei Technologies Co. укрепляют свои позиции. Согласно новому исследованию, iPhone начал восстанавливаться с марта этого года.

IDC сообщила, что Apple за квартал поставила 45,2 миллиона телефонов, что на 1,5% больше, чем годом ранее. Результаты исследования Counterpoint, касающиеся продаж конечным пользователям, показали снижение на 1%, и как обе группы аналитиков установили, доля iPhone на рынке уменьшилась. Xiaomi заняла лидирующие позиции.

На фоне конкуренции с местными производителями и запретом использования иностранных устройств на государственных предприятиях, iPhone сталкивается с трудностями на рынке в Китае. Скидки и обещания новых разработок в области искусственного интеллекта помогли укрепить позиции Apple и лидера рынка - Samsung Electronics Co., которая также продвигает новое поколение смартфонов с искусственным интеллектом.

"Динамика компании Apple во втором квартале заметно улучшилась после негативного роста в первые месяцы. Это объясняется не только крупными скидками и акциями, проводимыми в различных регионах, но и восстановлением доверия покупателей после конференции WWDC, на которой Apple представила свою стратегию в области искусственного интеллекта", - отметила директор по исследованиям в IDC Набила Попал.