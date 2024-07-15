Однако, в сравнении с 2023 годом, продажи выросли на 133%

В июне текущего года в Российской Федерации было реализовано свыше тысячи новых электромобилей, сообщили в исследовательской компании "Автостат". Согласно аналитикам, данный сегмент рынка автомобилей в России постепенно сокращается с начала марта 2024 года, когда был установлен рекорд продаж. Тем не менее, за первые шесть месяцев был зафиксирован значительный рост - спрос на электромобили в стране увеличился в 2,3 раза.

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Продажи электромобилей в минувшем месяце текущего года увеличились на 1,6% по сравнению с июнем прошлого года. В марте было реализовано 2499 новых электромобилей в России, что, по мнению аналитиков, связано с ожиданиями роста цен на автомобили, возможно, из-за изменений в налоговых условиях с 1 апреля.

Лидером продаж среди брендов остается Zeekr - в июне было продано 424 единицы их электрокаров. На втором месте Evolute - 78 машин, на третьем - Volkswagen с 68 автомобилями. Среди конкретных моделей первые два места заняли разработки Zeekr - лифтбек 001 и кроссовер X, третье место занял электровэн FAW Bestune NAT.

По данным исследовательской компании, за первое полугодие этого года в Российской Федерации было продано 10293 новых электромобиля. Лидерами рынка остаются те же бренды, что и в июне - Zeekr, Evolute и Volkswagen.

В начале июля Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса сообщил о продаже 5266 электромобилей за первые полгода. По данным организации, рынок продолжает расти год к году, увеличившись на 133%.