Также сообщается о прилётах по местам дислокации ВСУ в Харьковской области

Российские военные совершили новые атаки по объектам в глубине территории, находящейся под контролем украинских вооруженных сил. Сообщается о применении ракеты оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" против одного из объектов в Одессе. В результате удара произошел крупный пожар, который долго не могли потушить из-за вторичных детонаций.

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Это позволяет предположить о том, что целью нападения мог быть склад оружия и боеприпасов, поступающих на Украину из стран Североатлантического Альянса. Тем временем на Украине сообщают, что над Одессой перед ударом находились несколько российских разведывательных дронов. Скорее всего, в ближайшее время Министерство обороны Российской Федерации опубликует видеозаписи с объектами поражения "Искандером".

Российские беспилотники всё чаще проникают за линию боевого соприкосновения для разведки, что может быть позитивным знаком. Их фиксация военной активности и дальнейшие удары по целям свидетельствуют о том, что система противовоздушной обороны Украины существенно ослабла и не всегда способна их обнаружить.

Серия взрывов прогремела также в Харькове. Там были поражены точки базирования личного состава ВСУ, включая подразделения территориальной обороны. Также были прилёты на склады военной продукции на предприятиях, включенных в систему ВПК.