Сообщается, что сумма была перечислена в Bitcoin, на кошелек вымогателя

Хакер, заявивший, что получил доступ к конфиденциальным данным компании AT&T Inc., сообщил, что ему была выплачена сумма около 400 000 долларов за удаление информации.

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Изучение адреса Bitcoin-кошелька, указанного хакером, показало транзакцию в середине мая, которая, как отмечают эксперты, может быть связана с вымогательскими требованиями. Источник, знакомый с переговорами, подтвердил, что AT&T выплатила хакеру денежные. Однако, неясно, использовалась ли компанией посредническая организация для передачи денег.

Согласно некоторым источникам, объем и детали украденной информации, включая частичные данные о местоположении, представляют потенциальные угрозы для безопасности страны. Они также отмечают, что сумма, выплаченная за устранение последствий хакерской атаки, оказалась необычайно невысокой по сравнению с другими случаями вымогательства. Утечка данных стала только одним из многих инцидентов компрометации безопасности, связанных с компанией по анализу данных Snowflake Inc.

Хакер заявил, что предоставил информацию и видео, как доказательство выполнения сделки с AT&T. Также было упомянуто о возможном участии других хакеров. Chainalysis Inc. проанализировала информацию о платеже, предоставленную хакером, и сопоставила ее с данными в блокчейне. Компания заключила, что это, вероятнее всего, был вымогательский платеж, при котором было перечислено примерно 380 000 долларов на цифровой кошелек BTC, принадлежащий хакеру. Chainalysis также уточнила, что часть суммы позже была переведена на другой кошелек, принадлежащий другому известному хакеру, имя которого компания не раскрывает.