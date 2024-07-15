По предварительным данным, аккумулятор устройства вспыхнул из-за его неправильного отключения

Загоревшийся ноутбук на борту самолета привел к экстренной эвакуации пассажиров. Рейс 2045 компании American Airlines готовился к отправлению из Сан-Франциско в Майами, когда в салоне начал распространяться дым из задней части самолета. Так как судно еще только находилось на взлетной полосе, всего три человека получили незначительные травмы при спешной эвакуации через трапы. Один пассажир требовал дальнейшего лечения.

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По заявлению American Airlines, опубликованному на CBS News, сообщалось, что члены экипажа оперативно удалили сумку с ноутбуком, и все пассажиры без проблем покинули самолет. Компания попросила извинения за причиненные неудобства и поблагодарила персонал за профессиональное решение проблемы. По предварительным данным, причиной возгорания стал тот факт, что владелец устройства не выключил его должным образом перед посадкой, вследствие чего аккумулятор ноутбука перегрелся и вспыхнул.

Действующие правила авиакомпаний требуют, чтобы ноутбуки перевозились только в ручной клади и имели батареи мощностью не более 100 вт/ч. Поэтому многие ноутбуки, используемые в качестве замены стационарного компьютера, имеют батареи емкостью 99 вт/ч. Однако, при согласии авиакомпании можно провозить до двух дополнительных батарей емкостью до 160 вт/ч.

Ограничения по батареям стали актуальными в конце 2000-х годов, когда стали явственными риски, связанные с использованием батарей большой емкости и высокой плотности. Литиевые батареи, применяемые в различной технике, от смартфонов до ноутбуков, стали причиной многих аварий за последние десятилетия.

Зачастую опасные гаджеты отзываются после выявления проблем, но до этого они могут быть причиной пожаров или даже взрывов. Один из самых печально известных случаев "произвольного возгорания" электронного устройства - это смартфон Samsung Galaxy Note 7.