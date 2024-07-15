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Zelikman
До конца текущего года Honda представит на китайском рынке новый электрокар Ye S7
Если ранее в сеть просачивались лишь инсайдерские данные, то уже сегодня информация о кроссовере размешена на ресурсах китайского Минпрома

  Автопроизводитель Honda планирует представить на рынке Китая новую модель электрического кроссовера под названием Ye S7. Ранее дизайн автомобиля был продемонстрирован на официальных фотографиях в апреле, а теперь в базе данных китайского Минпрома появились новые изображения и характеристики. Презентация автомобиля ожидается в этом году.

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  Габариты Honda Ye S7 составляют 4750x1930x1625 мм с колесной базой в 2930 мм. Это немного больше бензинового CR-V и даже больше, чем у большего Pilot. Углы въезда и съезда равны 17 и 24 градусам соответственно. Вес автомобиля - 2305 кг. Кроссовер будет оснащен двумя электродвигателями общей мощностью 476 лошадиных сил. Передние колеса будет приводить 204-сильный электромотор, а задние - 272-сильный. Максимальная скорость составит 180 километров в час. Информации о батарее и запасе хода пока нет, кроме того, что аккумуляторы поставит компания CATL.

  Компания Honda сообщила, что модель Ye S7 построена на платформе e:N Architecture W с независимой подвеской. Производство новинки будет осуществляться на совместном предприятии с Dongfeng. Также Honda совместно с GAC начнет выпуск другой модели - Ye P7. В 2025 году появится лифтбек GT, а к 2027 году линейка моделей увеличится до шести. К 2035 году Honda планирует продавать только электромобили на китайском рынке.

  Кроме того, для мирового рынка Honda готовит семь новых электромобилей, объединенных под линейкой 0 Series. Первые три модели, включая два кроссовера и флагманский седан, выйдут в 2026 году.

#китай #автомобили #рынок #транспорт #honda #ye s7
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