Техника представляет из себя боевую машину пехоты KF41 Lynx, с установленной на неё итальянской башней HITFACT II

На свет был представлен ещё один боевой танк, разработанный концерном Федеративной Республики Германия Rheinmetall путем объединения шасси боевой машины пехоты KF41 Lynx и итальянской башни HITFACT II, уже применяемой на колесных бронированных машинах Centauro II.

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Главным средством поражения этой башни могут быть, либо 120/45-миллиметровая пушка, либо орудие калибра 105/52 миллиметров. Обе комплектуются 7,62-мм пулеметом, а также на вершине башни располагается внешний 12,7-мм пулемет, которым можно управлять вручную или дистанционно. В башне могут находиться от 2 до 3 человек, в зависимости от наличия автоматической системы заряжания.

Двигатель с мощностью в 1140 лошадиных сил даёт возможность развивать скорость до 70 километров в час. Броня танка модульная и сможет быть подогнана в соответствии с требованиями клиента. Возможна установка комплекса активной защиты. Башня HITFACT II способна превратить в танк широкий спектр бронированной техники. Например, она уже была размещена на боевую машину пехоты Tulpar из Турции.

Благодаря баллистической раме и низкой отдаче орудия, HITFACT II может быть установлена как на колесные бронированные машины, так и на лёгкие танки, обеспечивая высокую огневую мощь, сопоставимую с основными боевыми танками, сохраняя при этом хорошую точность ведения огня и мобильность - сообщает компания Leonardo, разработавшая башню.