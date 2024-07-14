Данная модель сможет показать себя в действии в октябрьском соревновании Rallye du Maroc







Автопроизводитель Ford показал уникальный внедорожник Raptor T1+. Этот автомобиль был создан специально для участия в ралли-марафоне «Дакар» 2025 года. Официальная презентация новинки состоялась на фестивале скорости в Гудвуде.

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Ford Raptor T1+ разработан в партнерстве с компанией M-Sport, с которой у Ford Performance долгая история сотрудничества. Автомобиль получил специальную стальную раму и углепластиковые наружные панели. Передняя и задняя подвески оснащены двойными поперечными рычагами с амортизаторами Fox. Диски колес имеют диаметр 17 дюймов и обуты в шины с диаметром 37 дюймов. На обеих осях установлены вентилируемые тормозные диски Alcon диаметром 355 миллиметров с шестипоршневыми суппортами.

Проходимость подвески составляет 350 мм, а дорожный просвет равен 400 мм. Угол въезда превышает 70 градусов. Внедорожник оснащен пятилитровым двигателем на базе Coyote V8, который также используется на гражданской модели Ford F-150. Технические характеристики двигателя не раскрываются, однако известно, что он получил специальную выпускную систему, настроенную под требования соревнования «Дакар».





Прототипы Ford Raptor T1+ уже успешно прошли 10 тысяч километров испытаний. Первое гоночное выступление состоится в августе на ралли Baja Hungary. Позже автомобиль примет участие в октябрьском соревновании Rallye du Maroc. На ралли «Дакар», который пройдет в январе, Ford выставит четыре подобных машины, две из которых будут управляться Карлосом Сайнс-старшим и Нани Рома. В компании отмечают, что опыт, накопленный на ралли, будет использован при разработке гражданских версий Raptor.

Ранее Toyota представила специальную версию Land Cruiser 300, посвященную десяти победам в ралли «Дакар». Приобрести внедорожник с особым дизайном кузова и специальными колесными дисками можно только в Эмиратах.