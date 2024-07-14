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Zelikman
Энтузиаст показал, как из майнерской P106-100 можно сделать игровую видеокарту GTX 1060
Однако, для использования такого ускорителя также потребуется процессор с видеоядром

  К счастью, в настоящий момент майнинг на видеокартах переживает не лучшие времена, что позволяет приобрести видеокарты прошлых поколений, к примеру Nvidia GeForce RTX серий 2000 и 3000, по вполне приемлемым ценам. Да даже если говорить о бюджетных решениях RTX 4000, можно подобрать вполне актуальный адаптер по хорошей цене.

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  Однако, русскоязычный блогер, автор YouTube-канала Мой Компьютер(МК), пошёл ещё дальше и провёл эксперимент с преобразованием майнерских видеокарт P102, P104 и P106 в полноценные геймерские решения. Ранее эксперт по компьютерному железу уже проделывал такое же исследование на видеокартах серии CMP, где из ускорителя 40HX удалось сделать аналог видеокарты RTX 2070, но с рядом нюансов.

  Впрочем, без нюансов не обошлось и в этот раз. Как и с CMP 40HX, у линейки P100 отсутствуют видеовыходы, и для использования таких ускорителей обязательно нужен процессор с видеоядром, что само собой влечёт некоторые ограничения, как например отсутствие G-Sync и предел в 60 кадров в секунду.

  С помощью специальных прошивок, некоторых манипуляций с установкой необходимых компонентов, блогеру удалось перевести майнерские ускорители в состояние видеокарт. Однако, Nvidia урезала линии PCIe на P102, являющихся аналогами GeForce GTX 1080 Ti, и P104 - GTX 1070, давая возможность работать им лишь с x4 1.1, что не позволяет этим адаптерам достичь адекватных результатов в современных играх. Стоит отметить, что данный минус не коснулся самых бюджетных видеокарт P106, являющихся аналогами GeForce GTX 1060.


  По словам энтузиаста, никакие дополнительные манипуляции не позволили добиться желаемого с P102 и P104, что делает их покупку и модернизацию абсолютно бессмысленной.  Однако, если пользователь ищет адаптер "за копейки", и готов используя инструкции довести его до рабочей версии GTX 1060, то P106-100 за 1000-1500 рублей может оказаться неплохим вариантом для нетребовательных киберспортивных проектов.

  Хочется лишь добавить, что подобные ускорители уже много лет эксплуатируются по назначению, и стоит понимать, насколько это рискованное решение. Неизвестно сколько времени проработают такой "Франкенштейн".

#nvidia #видеокарты #технологии #майнинг #железо #gtx 1060 #p106-100
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