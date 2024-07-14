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Zelikman
Lilium NV заявляет, что уже в ближайшие два года начнёт поставки свои уникальных электросамолетов
В будущем компания планируют представить крупные самолёты на 100 пассажиров, способные пролетать свыше 1000 километров

  Новатор из Германии, организация Lilium NV, в настоящее время занята созданием своего первого местного воздушного судна для готовящегося к коммерческому запуску в 2026 году проекта. Один из создателей компании уже планирует создать более крупную модель самолета, работающую на аккумуляторах и способную перевозить до 100 пассажиров.

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  По словам основателя Lilium NV, компания стремится представить модель с дальностью полета около 1000 километров к середине следующего десятилетия и увеличить этот радиус к 2045 году. Lilium разрабатывает разнообразную линейку воздушных транспортных средств, чтобы убедить потенциальных клиентов сделать заказы и привлечь финансирование для дальнейших разработок.


  Электрические самолеты представляют интерес для авиационной отрасли, которая находится на рубеже технологического прогресса. Несколько стартапов и крупные компании, такие как Airbus SE, работают над созданием электрических самолетов, а также моделей, которые питаются водородом. В связи с тем, что устойчивые авиационные топлива стоят дорого, возникают сомнения относительно возможности создания углеродно-нейтральной авиации к 2050 году.

  Lilium отличается от других компаний, таких как Joby Aviation Inc., Archer Aviation Inc. или Volocopter GmbH, тем, что использует воздуховодные реактивные двигатели вместо открытых роторов. Первые самолеты Lilium из углеродного волокна будут готовы к концу текущего года, а первый полет запланирован на 2025 год, с поставками клиентам начиная с середины следующего года. Первая модель летательного аппарата Lilium вмещает от 4 до 6 пассажиров и пилота и имеет дальность полета около 175 километров.

#технологии #техника #авиация #самолёты
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