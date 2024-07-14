Однако электрические модификации могут быть представлены лишь для рынка Китая

Универсальный гибридный автомобиль Jetour Shanhai T1, впервые показанный в этом сезоне на выставке в Пекине, готовится к выпуску на китайский рынок. По новой информации, расход топлива у этой модели составит всего 1,08 литра на 100 километров. Планируется, что к 2025 году T1 доберется и до России, хотя скорее всего без электрической модификации.

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Габариты Jetour Shanhai T1 составляют 4706x1967x1845 миллиметров при колесной базе в 2810 мм. Этот автомобиль немного короче T2, представленного в России. Диски обуты в шины 235/60 R19, а углы въезда и съезда равны 27 и 25 градусам соответственно. Вес автомобиля с панорамным люком составляет 2 т, а с обычной крышей - 1963 кг. T1 способен буксировать прицеп весом до 1600 кг.

Силовая установка автомобиля основана на 1,5-литровом 156-сильном турбомоторе, который также используется в автомобилях Chery Fulwin. Пока неизвестны мощность электромоторов и емкость батареи. У китайской модели Shanhai T2 суммарная мощность двигателя внутреннего сгорания и двух электромоторов составляет 381 лошадиных сил и 610 Нм. T1 сможет разгоняться до 180 километров в час.

Версия автомобиля Shanhai T1 с исключительно бензиновым двигателем, известная как TL, будет доступна с двигателями объемом 1,5 и 2 литра. Первый будет оснащен семиступенчатой коробкой автомат и передним приводом, второй — восьмидиапазонным автоматом и полным приводом. Ожидается, что в России появится версия с двигателем большего объема. Кроме того, в этом году марка представит на российском рынке кроссоверы X50 и X70.