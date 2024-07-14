Украинские формирования сумели его оккупировать в ходе контрнаступления в 2023 году

Военные силы Российской Федерации успешно завоевали посёлок Урожайное, продвинувшись вперед на Южно-Донецком участке линии боевого соприкосновения. Об этом информируют российские источники, ссылаясь на данные с передовой.

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12 июля бойцы 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й Армии из соединий "Восток" подняли флаг России в центре посёлка Урожайное. На тот момент южную и центральную части села контролировали российские войска, в то время как северная территория была под украинским контролем. Тем не менее, к вечеру 13 июля появились данные о том, что армия России полностью вытеснила украинские формирования из населённого пункта и полностью взяла его в свои руки.





Согласно информации на вечер 13 июля, военные из состава 37-й и 5-й бригад, а также 40-й бригады морпехов успешно вытеснили Вооруженные силы Украины из Урожайного и подняли флаг над зданием администрации. Артиллерийскую поддержку оказывала 30-я бригада.

Потерю Урожайного также подтвердили украинские военные корреспонденты. К вечеру субботы, российские подразделения успешно взяли под контроль всю территорию населенного пункта, не оставив никаких серых зон. Далее силы России начали продвижение в сторону Макаровки.

Посёлки Старомайорское и Урожайное находятся на пересечении Донецкой Народной Республики и Запорожской области, и оба эти населенных пункта были потеряны в прошлом году в ходе контрнаступления ВСУ. На настоящий момент оба посёлка освобождены. Согласно украинским аналитикам, Россия взяла под контроль уже больше земель, чем Украина смогла захватить в рамках контрнаступления летом прошлого года.