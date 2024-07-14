Это произошло незадолго до покушения на самого политика.

Накануне компания Facebook Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации организация, сняла ограничения с аккаунтов экс-лидера Соединённых Штатов Дональда Трампа, утверждая, что хочет обеспечить равный доступ к политическому выражению для кандидатов в преддверии выборов в текущего году.

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Аккаунты Трампа в Facebook и Instagram оказались в черном списке на два года после событий в Капитолии США 6 января 2021 года. Когда Meta восстановила его аккаунт в феврале 2023 года, также было объявлено, что нарушения правил влекут за собой "усиленные наказания" для Трампа, вплоть до временного отстранения от сети на срок от одного месяца до двух лет. Но последнее изменение подразумевает, что этот риск устранен.

"Мы верим, что американский народ должен иметь возможность оценить кандидатов на пост президента на равных условиях. В результате бывший президент Трамп, как кандидат от республиканцев, больше не будет подвергаться ужесточенным мерам наказания" - говорится в новом сообщении компании Meta. Также отмечается, что Трамп все еще должен соблюдать правила Meta.

Ожидается, что Трамп будет выдвинут кандидатом от Республиканской партии на следующих выборах. Об этом ранее сообщало издание Axios. Стоит отметить, что данное событие произошло незадолго до покушения на бывшего президента.