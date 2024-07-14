По мнению экспертов, этот инцидент повышает шанс переизбрания Трампа на пост президента

По мнению аналитиков издания Bloomberg, Bitcoin поднялся выше отметки в $60 000 после того, как на бывшего, и вероятно будущего, президента США Дональда Трампа было совершено покушение. Данное событие вызвало предположения о его повышенных шансах на победу на президентских выборах.

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Бывший лидер, который говорил, что он поддерживает криптовалюту, заявил, что его ранили в правое ухо после стрельбы на политическом митинге в Пенсильвании в субботу. Его кампания сообщила, что он находится в порядке и ждет возможности отправиться на национальный съезд Республиканской партии, начавшийся в понедельник в Милуоки.

Шансы Трампа на повторное избрание увеличились после последних событий, согласно данным PredictIt. Изображения непокорного Трампа с поднятым кулаком и окровавленным ухом, а также с американским флагом на заднем плане, распространяются в социальных сетях и по телевидению после нападения.

Рынки, вероятно, будут реагировать более активно и могут повторить сделки, применяемые во время прошломесячных дебатов, когда Трамп пользовался популярностью. В таком случае доллар США возрастет, а доходность казначейских облигаций увеличится, считают эксперты.

Bitcoin поднялся на 2,7% до более чем 60 тысяч долларов к 1:05 утра в Нью-Йорке. Самая популярная криптовалюта стабилизировалась в последние дни благодаря оптимизму в отношении ETF от крупных компаний, таких как BlackRock Inc. и Fidelity Investments, которые могут предложить необходимый уровень базового спроса для сдерживания колебаний цен.