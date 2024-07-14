По мнению экспертов, в связи с растущим количеством недорогих но эффективных средств поражения, создание дорогостоящих танков становится бессмысленным

События на Украине демонстрируют, что современные танки без усиленной защиты легко подвергаются уничтожению на полях сражений. Несмотря на это, Соединённые Штаты Америки не прекращают работу над новым танком AbramsX, который мало чем отличается от более старых моделей. Об этом сообщает журналист издания National Interest по имени Майя Карлин.

реклама

General Dynamics разрабатывает новую версию танка Abrams с необитаемой башней, новым орудием и силовой установкой, но суть остается прежней - это все тот же старый в плане защиты американский танк. Карлин считает, что необходимо придумать что-то новое, а не продолжать создавать подобные модели. В настоящее время США вкладывают большие средства в танк, который не эффективен в современной войне.





Увеличение потерь танков говорит о их уязвимости перед современным противотанковым вооружением. Тысячи танков были уничтожены с начала февраля 2022 года. Тем не менее, США продолжают разрабатывать дорогой новый гибридно-электрический танк, несмотря на такие результаты, как указывает журналист.

Существует мнение среди экспертов, что современные танки утратили свою эффективность в нынешнем виде. В связи с появлением большого количества беспилотных летательных аппаратов и противотанкового вооружения, танковые атаки уступают место иным тактикам. Танки чаще используются для стрельбы из укрытий или с дополнительной самодельной защитой, если все-таки отправляются в наступление.