Сообщается, что одна пуля прошла в миллиметрах от головы и ранила его в ухо

Бывшего главу Соединенных Штатов, Дональда Трампа, на которого было совершено нападение после того, как он объявил о своем участии в выборах от республиканцев, сумели ранить. Служба безопасности успела устранить нападавшего. Эту информацию распространили все американские издания.

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Известно, что инцидент, который сейчас обсуждается во всём мире, произошел во время избирательного собрания в городе Батлер, штат Пенсильвания. Во время выступления бывшего президента вдруг прозвучали выстрелы, и трамп был вынужден укрыться за трибуной, после чего его взяла в кольцо служба безопасности. Затем спустя пару минут политика вывели с площадки. Преступник смог ранить его в правое ухо, по всей видимости, пуля прошла в миллиметрах от головы.

Служба безопасности устранила стрелявшего, также сообщается о пострадавших среди зрителей зрителях: один человек погиб, двое получили ранения. Расследованием случившегося будет заниматься Федеральное бюро расследований. Инцидент уже признали покушением.

Сам Дональд Трамп прошел медицинское обследование в одной из больниц и уже выписался, у него оказалось ранение уха и потеря крови, как сообщил сам экс-президент, "очень серьезная". Джо Байден, уведомленный о произошедшем, заявил, что не имеет информацию, чтобы называть это именно покушением. Тем не менее, вечером он позвонил Трампу и провел с ним разговор, подробности неизвестны.