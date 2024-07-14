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Zelikman
На Дональда Трампа было совершено покушение во время выступления в Пенсильвании
Сообщается, что одна пуля прошла в миллиметрах от головы и ранила его в ухо

  Бывшего главу Соединенных Штатов, Дональда Трампа, на которого было совершено нападение после того, как он объявил о своем участии в выборах от республиканцев, сумели ранить. Служба безопасности успела устранить нападавшего. Эту информацию распространили все американские издания.

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  Известно, что инцидент, который сейчас обсуждается во всём мире, произошел во время избирательного собрания в городе Батлер, штат Пенсильвания. Во время выступления бывшего президента вдруг прозвучали выстрелы, и трамп был вынужден укрыться за трибуной, после чего его взяла в кольцо служба безопасности. Затем спустя пару минут политика вывели с площадки. Преступник смог ранить его в правое ухо, по всей видимости, пуля прошла в миллиметрах от головы.

  Служба безопасности устранила стрелявшего, также сообщается о пострадавших среди зрителей зрителях: один человек погиб, двое получили ранения. Расследованием случившегося будет заниматься Федеральное бюро расследований. Инцидент уже признали покушением.

  Сам Дональд Трамп прошел медицинское обследование в одной из больниц и уже выписался, у него оказалось ранение уха и потеря крови, как сообщил сам экс-президент, "очень серьезная". Джо Байден, уведомленный о произошедшем, заявил, что не имеет информацию, чтобы называть это именно покушением. Тем не менее, вечером он позвонил Трампу и провел с ним разговор, подробности неизвестны.

#сша #политика #дональд трамп #выборы #покушение
2
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Сейчас обсуждают

Сергей Анатолич
09:28
Ну, этого следовало ожидать. И я думаю это не последнее покушение. Честно говоря, повезло, не просто так у него фамилия звучит как "Козырь"!
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09:27
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09:08
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09:00
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