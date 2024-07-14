Новое поколение будет ощутимо производительнее и энергоэффективнее предшествующей линейки, особенно в работе с 3D-моделями, анимацией и рендерингом

Новейшие процессоры от AMD демонстрируют значительный прогресс по сравнению с предыдущими моделями, особенно в работе с 3D-моделями, анимацией, рендерингом, видеоредакцией и композитингом.

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Информация поступила от участника технофорума под ником igor_kavinski, который опубликовал результаты тестов Blender для процессора Ryzen 9 9950X с несколькими различными значениями TDP за последние несколько дней. Тесты показали потенциал будущего процессора с TDP 90 Вт, 120 Вт, 160 Вт и 230 Вт, что дает представление о его производительности и энергоэффективности.

При TDP 60 Вт Ryzen 9 9950X набрал 327,7 баллов, в то время как при TDP 90 Вт результат составил 486,9 баллов. При 120 Вт новая микросхема набрала 576 баллов, а при 160 Вт - 678 баллов. В сравнении, Ryzen 9 7950X получил всего 599,2 балла при TDP 170 Вт, что позволяет предположить о значительном улучшении производительности и эффективности 9950X в сравнении с его предшественником.

Наиболее интересные результаты были получены при тестировании обеих микросхем при TDP 230 Вт. В этом случае 9950X показал результаты в 353,4 балла в тесте Monster в Blender, 226,2 балла в Junkshop и 171,3 балла в классическом тесте, что примерно на 20% лучше, чем результаты 7950X в этих же тестах.

Нужно отметить, что микросхема, доступная Кавински для тестирования, является лишь инженерным образцом, а не конечным продуктом для розничной продажи. Инженерные образцы обычно работают на более низкой частоте, чем планируется для розничных продуктов, что может влиять на производительность. Так, 9950X ES работал на частоте 5,62 ГГц, что ниже официальной турбочастоты чипа в 5,7 ГГц.

В тестовой системе для Ryzen 9 9950X использовалась функция AMD Precision Boost Overdrive для незначительного повышения производительности по сравнению с настройками по умолчанию, а также система жидкостного охлаждения, чтобы не допустить превышения температуры выше 62 градусов Цельсия. Другие характеристики тестируемого ПК пока неизвестны.