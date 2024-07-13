Будет выпущено всего 50 экземпляров, которые уже распроданы частным клиентам, однако, на данной модели нельзя будет ездить по общественным дорогам

Red Bull презентовала свой дебютный гиперкар, созданный прославившимся инженером Эдрианом Ньюи. Модель RB17 предназначена для частных покупателей, однако, она не может использоваться на общественных дорогах. Потенциал 1200-сильного двигателя, установленного в карбоновое шасси, можно раскрыть исключительно на гоночной трассе. Всего будет выпущено 50 единиц Red Bull RB17, причем все они уже выкуплены.

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Гиперкар практически целиком состоит из карбона, при этом двигатель встроен в силовую структуру монокока. Внешний вид RB17 определяется стремлением обеспечить экстремальную аэродинамику. Прижимная сила достигает 1,7 тонны, при массе гиперкара около 900 килограммов. Есть активные аэродинамические элементы, которые могут работать по-разному в зависимости от особенностей трассы. Интерьер в настоящий момент не показан, однако, есть информация, что в нем могут разместиться двое.

Подвеска RB17 выполнена по схеме "пушрод" и обладает возможностью увеличить дорожный просвет. По умолчанию автомобиль оснащен карбон-керамическими тормозами и углепластиковыми колесными дисками диаметром 18 дюймов со сликами Michelin, но также доступны опциональные колеса диаметром 20 дюймов с другими шинами.

Силовым агрегатом стал атмосферный 4,5-литровый V10, который может разгоняться до 15 тысяч оборотов в минуту и выдавать порядка тысячи лошадиных сил. Еще 200 лошадиных сил добавляет электромотор. На борту шестиступенчатая секвентальная коробка без заднего хода - движение назад осуществляется на электротяге.

Из динамических характеристик пока известна только максимальная скорость, которая превышает 350 километров в час. Покупателям RB17 команда предлагает серию частных мероприятий на различных трассах, которые будут проводиться ежегодно.

Еще один эксклюзивный гиперкар готовится к премьере дизайнером Александром Селипановым и его командой Nilu27. В отличие от Red Bull RB17, на нем можно будет кататься по обычным дорогам, а в качестве двигателя планируется использовать безнаддувный V12.