Коллеги считают, что действующий лидер не сумеет побороть Дональда Трампа на предстоящих выборах

Стремление Джо Байдена остаться претендентом от Демократической партии является результатом его уверенности, накопленной за пять десятилетий работы в Вашингтоне, когда он неоднократно являлся причастен к наиважнейшим решениям руководства страны.

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Для многих американцев желание Байдена снова претендовать на пост в 81 год кажется безумием. Споры о том, достаточно ли у него сил для нового периода президентства, не поменяли общественное мнение о том, что он слишком стар. Его критики утверждают, что демократам было бы лучше иметь молодого и энергичного человека. Тем не менее, опасения законодателей, доноров и активистов, усиленные после неудачного выступления Байдена на дебатах, не влияет на его мнение, что он может победить Дональда Трампа.

"Я являюсь наиболее подходящим кандидатом на пост президента. Я побеждал его однажды, и я победил бы его снова", - заявил Джо Байден.

Кажется, что никто из близких людей не пытался заставить Байдена изменить свое решение участвовать в выборах. Демократы, призывающие к замене на нового кандидата, утверждают, что старение - это непрерывный процесс, и неуверенное поведение Байдена на дебатах только усложнится во второй срок, который закончится на его 86-ом дне рождения. Когда во время частной беседы представитель штата Калифорнии Майк Левин попытался убедить его отказаться, Байден согласился, что возраст вызывает опасения, но заявил, что может убедить людей, продолжая публичные выступления. Сомнения в способности Байдена победить Трампа продолжают распространяться внутри Демократической партии, но Байден продолжает надеяться на удачу в этом году.