Часть аналитиков и вовсе считает, что затраты на искусственный интеллект могут никогда не окупиться.

Корпорации и инвесторы вкладывают гигантские средства в разработку искусственного интеллекта. Существующие модели LLM, например GPT-4O, дорого стоят в обучении, а последующие поколение оценивается в миллиарды долларов. Goldmаn Sachs, крупный финансовый институт, сомневается в том, выгодны ли такие инвестиции.

реклама

Sequoia Capital, венчурная фирма, проанализировала инвестиции в ИИ и пришла к выводу, что для окупаемости необходимо, чтобы отрасль приносила 600 млрд долларов ежегодно. Поэтому, учитывая крупные затраты таких гигантов как Nvidia, Microsoft и Amazon, Goldman Sachs провел опрос экспертов, чтобы выяснить, будут ли вложения в ИИ успешны.

Аналитики, участвующие в отчете Goldman Sachs, разделились на два лагеря. Одни полагают, что ИИ не принесет значительной выгоды экономическому развитию и не решит основные проблемы эффективнее современных технологий. В то время как другие уверены, что цикл капиталовложений в технологии ИИ обещает быть перспективным и похожим на предыдущие технологии.

Дарон Асемоглу, профессор Массачусетского технологического института, считает, что генеративный ИИ не сумеет существенно повлиять на экономику, увеличив производительность примерно на 0.5% и ВВП на 1%. На данный момент он не видит, чтобы нынешние модели ИИ могли достичь грандиозных результатов.

Каш Ранган и Эрик Шеридан, аналитики Goldman Sachs, выразили противоположное мнение. Они утверждают, что хоть окупаемость инвестиций в ИИ занимает много времени, в результате они будут возмещены. Шеридан добавил, что капитализация ИИ выглядит более перспективно, чем предыдущие технологии, потому что управляет ими узкая группа стратегов, что снижает риск нежелательных последствий.