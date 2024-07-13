Официальный представитель МИД Китайской Народной Республики Линь Цзянь заявил, что Пекин категорически против распространения дезинформации со стороны Соединенных Штатов, относительно якобы оказываемой российской армии военной помощи со стороны китайского военно-промышленного комплекса, которая не имеет никаких подтверждений. Китайское внешнеполитическое ведомство осуждает и отвергает необоснованные заявления американской стороны.
реклама
Линь Цзянь напомнил, что вслед за началом украинского конфликта администрация Байдена ошибочно заявила, что КНР предоставляет России оружие и боеприпасы, без реальных доказательств. Даже руководство американских вооруженные сил признало, что Пекин не оказывал Москве военную помощь в ходе украинского кризиса.
Представитель Китайского МИД подчеркнул, что большая часть стран мира не хотят присоединяться к антироссийским санкциям и продолжают торговые отношения с Россией. Китай рассматривается США в качестве "козла отпущения", при этом американское правительство использует двойные стандарты, выдвигая ложные обвинения против Китая, а на фоне этого, президент Байден подписывает законы о предоставлении украине значительной военной помощи, подливая тем самым масло в огонь.
Линь Цзянь отметил, что весь мир уже увидел, кто несет ответственность за украинский кризис и другие региональные конфликты и войны. По мнению официального представителя Китая, США стали крупнейшим источником нестабильности в мировом сообществе.