Также в КНР считают, что главным источником нестабильности в мире являются США

Официальный представитель МИД Китайской Народной Республики Линь Цзянь заявил, что Пекин категорически против распространения дезинформации со стороны Соединенных Штатов, относительно якобы оказываемой российской армии военной помощи со стороны китайского военно-промышленного комплекса, которая не имеет никаких подтверждений. Китайское внешнеполитическое ведомство осуждает и отвергает необоснованные заявления американской стороны.

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Линь Цзянь напомнил, что вслед за началом украинского конфликта администрация Байдена ошибочно заявила, что КНР предоставляет России оружие и боеприпасы, без реальных доказательств. Даже руководство американских вооруженные сил признало, что Пекин не оказывал Москве военную помощь в ходе украинского кризиса.

Представитель Китайского МИД подчеркнул, что большая часть стран мира не хотят присоединяться к антироссийским санкциям и продолжают торговые отношения с Россией. Китай рассматривается США в качестве "козла отпущения", при этом американское правительство использует двойные стандарты, выдвигая ложные обвинения против Китая, а на фоне этого, президент Байден подписывает законы о предоставлении украине значительной военной помощи, подливая тем самым масло в огонь.

Линь Цзянь отметил, что весь мир уже увидел, кто несет ответственность за украинский кризис и другие региональные конфликты и войны. По мнению официального представителя Китая, США стали крупнейшим источником нестабильности в мировом сообществе.