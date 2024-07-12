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Zelikman
За минувшую неделю российские войска уничтожили семь установок РСЗО M142 HIMARS
Также сообщается, что Киев потерял 2 зенитно-ракетных комплекса Patriot

  За минувшие дни произошли существенные успехи в продвижении на Покровском и Торецком направлениях, несмотря на попытки украинских формирований изменить обстановку. Главные боестолкновения продолжаются на Харьковском участке, под Часов яром, в Торецке и в районе Покровска. В других районах боевые действия менее интенсивные.

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  Российская армия нанесла 39 комбинированных ударов, с применением высокоточного оружия, поражая различные цели, включая аэродромы, предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетики, цеха по производству военной бронетехники, склады и другие цели.

  Войска группировок развернуты следующим образом: "Север" привлекает на себя резервы ВСУ, производится тактическое наступление в Волчанске. "Бесстрашные" не позволили прорваться киевским военным 26 раз в своей зоне, "Западная" группировка активна на Купянском участке линии соприкосновения, но не занимается взятием населённых пунктов, главным образом идут засады на отряды ВСУ. Подразделения "Южной" группировки продвигаются вперед, ключевые столкновения происходят в Часов Яре.

  Группировка "Центр" за последние 7 дней заняла несколько посёлков: Сокол, Чигари, Яснобродовка и Восход Донецкой Народной Республики. Самые активные операции в регионе ведутся именно этим соединением. Подразделения "Востока" не прекращают борьбу в Урожайном, где удалось занять большую часть поселка. Войска "Днепр" сражаются за острова на Днепре и бьют ВСУ в окрестностях Орехово в Запорожье.

  Украинская сторона потеряла за эту неделю свыше 13 тысяч человек, согласно данным Министерства Обороны. Были поражены 7 комплексов M142 HIMARS с западными добровольцами на борту, 3 системы С-300ПС, 3 установки HAWK и 2 ЗРК PATRIOT.

#техника #армия #оружие #бои #наступление #patriot #himars
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