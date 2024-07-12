Автомобиль будет предоставлен на рынке под брендом Soueast и получит название S07

Бренд Jetour представил новую версию кроссовера X70 Plus после его рестайлинга. Внешность и интерьер модели были обновлены, а также улучшена мощность двигателя. Продажи начнутся на домашнем рынке в конце июля, а затем кроссовер появится в России под другим брендом.

реклама

Переработанный Jetour X70 Plus получил новую решётку радиатора, двухъярусную оптику и светодиодные блоки. Длина автомобиля увеличилась до 4749 миллиметров, но колёсная база осталась прежней - 2745 миллиметров. В интерьере X70 Plus осталась прежняя архитектура, но появился модернизированный блок экранов и обновленный центральный тоннель. В Китае кроссовер будет оснащаться сенсорной панелью регулировок климата.





На домашнем рынке новый Jetour X70 Plus будет оснащаться турбомотором мощностью 184 лошадиных сил вместо 157 как раньше. Дополнительных деталей о двигателе пока нет. В России новый кроссовер будет продаваться под брендом Soueast под названием S07. Помимо этой модели, на российском рынке появятся ещё два обновленных кроссовера под брендом Jetour.

Известно, что Jetour планирует начать продажи двух кроссоверов X50 и X70 уже в этом году. X50 может стать самым доступным автомобилем бренда. К 2025 году планируется расширение внедорожной T-линейки.