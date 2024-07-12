Невзирая на санкции со стороны США, бизнес находит способы проводить операции и продолжать свою деятельность

Импорт товаров из Китайской Народной Республики в Российскую Федерацию начал восстанавливаться в июне, несмотря на трудности с международными платежами, вызванные угрозами санкционных ограничений со стороны Соединённых Штатов Америки и проблемами на главной Московской бирже.

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Экспорт продукции из Китая в Россию вырос практически на 4% в июне по сравнению с предыдущим годом после трех месяцев сокращения с марта, согласно данным, опубликованным в пятницу Таможенной службой Китая. Общий объем экспорта из Поднебесной возрос в июне на 8,6% по сравнению с прошлым годом до самого высокого уровня за почти два года.

Российские корпорации и фирмы сообщили о решении проблем с оплатой товаров из Китая после встречи президента Владимира Путина с китайским лидером Си Цзиньпином в мае. Небольшие региональные банки в Российской Федерации начали принимать китайские юани, чтобы обеспечить обслуживание крупных кредиторов, которые приостановили торговлю с российскими компаниями из-за риска санкций.

Невзирая на это, Банк России отметил в своем отчете за июнь, что импортеры сталкиваются с задержками и сложностями с международными платежами, начиная с момента объявления Соединёнными Штатами о новых санкциях в июне.