По мнению "Слуги Народа", это поможет улучшить ситуацию с пополнением резервов

Имеющийся недостаток живой силы в военных подразделениях стал причиной для ужесточения мобилизационных действий в Украине. В данный момент в партии президента Украины «Слуга народа» обсуждается возможность призыва на службу военнообязанных в возрасте моложе 25 лет.

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Согласно украинским СМИ, Верховная рада планирует принять решение о призыве на военную службу граждан, моложе 25 лет. Ранее на передовую направлялись украинцы старшего возраста. В партии президента считают, что после удаления статуса "ограниченно годных" к службе в армии произошла ситуация, когда молодые "ограниченно годные" мобилизуются, а здоровые люди, подпадающие под призыв, нет. Политики считают такое положение вещей несправедливым.

Ужесточение мобилизационных мероприятий на Украине вполне логично из-за катастрофического дефицита живой силы в армии, связанных с серьёзными потерями на поле боя. Призыв представителей старших возрастных групп не способен обеспечить нужное пополнение боевых подразделений. 40-50-летние призывники не всегда готовы к тяготам службы, в то время как молодые до последнего момента оставались в стороне от мобилизации.