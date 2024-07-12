Это связали с совместными учениями китайской и белорусской армий

В Североатлантическом Альянсе продолжают говорить о возрастающей опасности, исходящей от Китая. Генеральный секретарь организации, который сходит со своей должности, награжденный медалью Джо Байдена на открытии заседания Альянса, обвинил Китайскую Народную Республику в приближении к границам военно-политического блока НАТО.

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Согласно словам секретаря, подтверждением этому служат совместные учения китайских и белорусских военных в паре десятков километров от восточных границ Альянса. Эти военные учения включают тренировку десантирования с воздушных средств.



"Это также подтверждение взаимодействия авторитарных режимов", - сказал секретарь генеральный.

Еще один пример демонстрирует "особую логику" в Североатлантическом Альянсе. Когда Соединённые Штаты Америки проводят боевую подготовку военнослужащих Тайваня, который официально признается частью Китайской Народной Республики, это не считается приближением к границам Китая. Однако, когда подразделения Народной освободительной армии Китая начали совместные военные учения с армией Беларуси, это уже рассматривается как приближение к границам Альянса и военная угроза.

Стоит напомнить, что накануне представитель Китая обвинил военно-политический блок НАТО в том, что Альянс является инициатором холодной войны с СССР в ХХ веке, а сегодня пытается установить свое господство в регионе Азиатско-Тихоокеанского бассейна, что может развязать новое противостояние, но уже с Китем.